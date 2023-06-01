Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей в 2022 году

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди жителей сел. В 2022 году в 33 субъектах РФ от 30% до 81% всех новых случаев ВИЧ-инфекции приходилось на проживающих в сельской местности, следует из доклада (.pdf) Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году.

«В последние годы в ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей. Заболеваемость среди этой категории населения растет, в 2022 году было зарегистрировано 35,1 случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения (на 4% больше, чем в 2021 году)»,— говорится в отчете ведомства.

В число регионов, в которых Роспотребнадзор отмечает высокую заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельской местности, вошли Пермский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская, Самарская, Тюменская, Курганская, Оренбургская, Челябинская области, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, Республика Хакасия. В этих субъектах заболеваемость жителей села преимущественно превышает значение в общей популяции, что нехарактерно для ВИЧ-инфекции, говорится в отчете.

По подсчетам Роспотребнадзора, пораженность ВИЧ на 31 декабря 2022 года составила 794,7 на 100 тыс. человек. На конец 2021 года этот показатель составил 782 на 100 тыс. По данным ведомства, в 2022 году ВИЧ-инфекция чаще всего диагностировалась у россиян в возрасте от 30 до 39 лет (37,9% от общего числа выявленных случаев). ВИЧ-инфекция в прошлом году была обнаружена у россиян в возрасте 40–49 лет в 32,2% случаев, 50–59 лет — в 11,8%, 20–29 лет — в 11,2%.

Среди впервые выявленных больных ВИЧ только о гетеросексуальных контактах сообщили 72% зараженных, о внутривенном употреблении наркотиков – 22,5%, о гомосексуальных контактах — 4,1%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Опрос ВЦИОМа показал, что информированность россиян о ВИЧ и СПИДе практически не меняется последние пять лет: только четверо из десяти считают, что много знают о заболевании. Хуже всего осведомлены о проблеме ВИЧ люди со средним или среднеспециальным образованием, а также активные телезрители. Эпидемиолог Вадим Покровский заявил «Ъ», что это связано с отсутствием «ясной информационной кампании» среди населения и такая ситуация негативно отражается на борьбе с распространением заболевания.

Подробнее — в материале «Россияне не сдали тест о ВИЧ».

Эрдни Кагалтынов