Россияне не сдали тест о ВИЧ

Информированность россиян о ВИЧ и СПИДе практически не меняется последние пять лет: только четверо из десяти считают, что много знают о заболевании. Это показал всероссийский опрос ВЦИОМа, с результатами которого ознакомился “Ъ”. Хуже всего осведомлены о проблеме ВИЧ люди со средним или среднеспециальным образованием, а также активные телезрители. Эпидемиолог Вадим Покровский считает, что это связано с отсутствием «ясной информационной кампании» среди населения и такая ситуация негативно отражается на борьбе с распространением заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В апреле ВЦИОМ провел телефонный опрос россиян об их отношении к проблеме ВИЧ-инфекции. Исследователи узнали мнение 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Выяснилось, что 41% россиян, по собственной оценке, «много» знают о вирусе иммунодефицита человека и СПИДе. Еще 54% признались, что имеют «поверхностное представление», а 5% «не знают ничего». За пять лет эти показатели практически не изменились: в 2018 году «много» знали о ВИЧ и СПИДе 39% россиян, «что-то слышали» 58%, а «ничего не знали» 3%. В 2017 году показатели составили 37%, 59% и 4% соответственно.

Авторы исследования уточняют, что разница в 2–4% практически вписывается в ошибку выборки. Значит, общество не стало более осведомленным о ВИЧ в последние годы. При этом, например, в 2004 году почти половина россиян хорошо понимали, что такое ВИЧ (47%).

Согласно ответам, типичный россиянин, достаточно осведомленный о ВИЧ и СПИДе, скорее молод (половина — в возрасте 18–34 года), имеет высшее или неоконченное высшее образование (48% в этой группе), живет в одной из столиц (46%) или городе с численностью населения 100–500 тыс. человек (45%). Он активно пользуется интернетом (51%). Типичный россиянин, осведомленный о ВИЧ и СПИДе поверхностно, будет скорее старше 60 лет (61% в этой группе), имеет среднее (61%) или среднее специальное образование (56%). Он активный телезритель (56%) или предпочитает смотреть ТВ наравне с использованием интернета (58%). Процент ничего не знающих о ВИЧ и СПИДе выше среди граждан с неполным средним образованием (21%), сельчан (10%) и активных телезрителей (17%).

Исследование показало, что россияне неверно оценивают масштабы распространенности ВИЧ в России. По официальным данным Минздрава, сейчас с этим заболеванием живут более 850 тыс. граждан РФ (0,56% населения). Роспотребнадзор говорит про 1,1 млн инфицированных и еще примерно 400 тыс. граждан, которые не знают о заболевании. Однако каждый четвертый опрошенный полагает, что болезнь охватила от 1% до 5% населения, еще 17% назвали цифру в 5–10%, а каждый пятый (21%) выбрал вариант «более 10%».

Семь из десяти опрошенных россиян говорят, что сдавали анализ на ВИЧ (69%), в том числе 23% — менее года назад. Еще 22% указали, что проходили тестирование от одного до трех лет назад; более трех лет назад — 24% опрошенных. Никогда не делали тест на ВИЧ целых 27% респондентов, то есть каждый четвертый. Типичный россиянин, никогда не делавший тест на ВИЧ,— мужчина (31% против 23% среди женщин) 18–24 лет (43%) или старше 60 лет (38%). У него неполное среднее или среднеспециальное образование (47% и 42%), он житель села (34%) и активный телезритель (46%). А имеет опыт тестирования скорее женщина (72% против 65% среди мужчин) 25–59 лет (77–79%), с высшим образованием (77%).

Всего 21% россиян утверждают, что для них взаимодействие с ВИЧ-инфицированным не вызвало бы дискомфорта,— это два из десяти опрошенных. Оставшиеся восемь считают дискриминацию людей с ВИЧ так или иначе допустимой. Чаще всего россияне не готовы «впускать» людей с ВИЧ в самый ближний круг: 66% признались, что им было бы некомфортно создавать семью и рожать детей с ВИЧ-инфицированным. Каждый третий не готов покупать продукты у ВИЧ-инфицированного продавца (34%); почти столько же отметили, что чувствовали бы себя некомфортно в ситуации обучения их ребенка в одном классе или группе с ВИЧ-инфицированным (30%). Среди других ситуаций — уход за родственником с ВИЧ (22%), совместная работа с ВИЧ-инфицированным (21%) и соседство с ВИЧ-инфицированным по лестничной клетке (15%).

Наиболее толерантными оказались россияне 18–24 лет. Они в два раза чаще, чем россияне в целом, говорили о том, что ситуации взаимодействия с ВИЧ-инфицированными людьми не вызвали бы у них дискомфорта,— 41% против 21%. В том числе только 7% из них отметили, что не готовы ухаживать за больным родственником с ВИЧ; этот показатель среди россиян старшего возраста выше почти в четыре раза — 27%.

Директор по работе с органами госвласти ВЦИОМа Кирилл Родин отмечает, что исследование показало «достаточно много искажений во взглядах»: «Важно добиться адекватного отражения в общественном мнении ситуации вокруг ВИЧ и СПИДа. Потому что понимание ситуации, во-первых, залог общественного здоровья, а во-вторых, оно позволяет не стигматизировать заразившихся людей».

Заведующий специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Вадим Покровский называет данные исследования «естественным результатом изменившихся подходов к борьбе с ВИЧ-инфекцией», когда упор делается на выявление и лечение, а не на профилактику. «Существуют серьезные расхождения в том, какую информацию нужно давать населению,— говорит господин Покровский.— Представители Минздрава считают, что надо ориентировать на верность половому партнеру, или, иначе говоря, на семейные ценности. С этой стороны идут отрицательные оценки презервативов как средств защиты. В результате все меньше информации получает население». По его словам, отсутствие «ясной информационной кампании» является одной из причин ухудшения ситуации с распространением ВИЧ в России.

В Минздраве “Ъ” заявили, что информационная политика ведомства позволила сохранить информированность граждан по вопросам ВИЧ-инфекции на прежнем уровне и даже повысить ее, хотя «данная тематика в целом достаточно сильно вытеснялась другими информационными поводами, например COVID-19».

Наталья Костарнова