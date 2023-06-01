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Уральцы заселяются в коттеджи

Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области выросла на 19%

В Свердловской области за год цена на объекты загородной недвижимости выросла на 19%. Так, средняя стоимость дома и дачи в мае составила 4,76 млн руб. Аналитики отмечают, что средняя площадь домов, находящихся в продаже, снизилась. При этом участники рынка отмечают, что по сравнению с пандемийным 2021 годом сейчас спрос упал на 20%, но стал более предметным — объявления о продаже смотрят те, кто действительно планирует покупку.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Средний ценник на рынке загородного жилья в Свердловской области в мае составил 1,9 млн руб. За год он увеличился на 19%, за последний месяц — на 2,7%, рассказал «Ъ-Урал» руководитель направления вторичнои и загороднои недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Он отметил, что в годовом выражении наиболее заметно выросла стоимость загородных домов и таунхаусов (средняя цена — 8,1 млн руб.). Средняя цена на дачи, по данным площадки, составляла 650 тыс. руб. (+8,3%), коттедж — 7,5 млн руб. (+13,5%).

По данным эксперта «Циан. Аналитики» Елены Лапшиной, средняя стоимость дома и дачи на загородном рынке Екатеринбурга в мае составила 4,76 млн руб.

«За последний месяц средние цены не изменились, относительно мая 2022 года рост на 19%. Традиционно в весенне-летний период цены на загородную недвижимость увеличиваются, сейчас же на рынке стагнация средних цен. Объекты дорожают, но одновременно с этим меняется структура предложения — на рынок выходят новые, более дешевые объекты с меньшей площадью»,— прокомментировала госпожа Лапшина, добавив, что с начала года средняя площадь дома в продаже снизилась с 112,5 кв.м до 106,1 кв.м.

Объем предложения в этом сегменте увеличился на 6,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года, заявляют в «Авито Недвижимости». За год наиболее заметно увеличилась экспозиция загородных домов — на 7,4%. Также именно дома занимают наибольшую долю от общего предложения загородной недвижимости (63%), затем идут дачи (20,3%). По данным сайта N1.ru, в Екатеринбурге и пригороде в продаже находятся 1,7 тыс. домов и коттеджей стоимостью от 300 тыс. руб. до 110 млн руб. В категории «Дачи и садовые участки» опубликовано 253 объявления. Цена варьируется от 365 тыс. руб. до 9,9 млн руб.

Эксперты отмечают, что активность потенциальных покупателей сопоставима с прошлогодним уровнем. Так, спрос на загородные объекты в Свердловской области за год увеличился на 2%. «Только в сегменте дач (–14,1%) спрос за это время снизился, активность покупателей домов (+10,3%), коттеджей (+17%) и таунхаусов (+35,8%) увеличилась. Однако в сравнении с апрелем наблюдается некоторое ослабление спроса, во многом это связано с периодом майских праздников, во время которых рынок не особо активен»,— рассказал Сергей Хахулин. При этом аналитики считают, что в 2022–2023 годах спрос на загородном рынке более предметный, чем в 2020–2021 годах.

«Просматривают объявления только те, кто действительно собирается приобретать недвижимость. В связи с этим просмотры ниже, чем в “пандемийный” период: в мае 2023 года на 20% ниже, чем в мае 2021 года»,— добавила госпожа Лапшина.

Эксперты рынка заявляют, что особенность рынка в 2023 году — рост цен при сокращении средней площади объекта в продаже. Аналитики считают, что тренд сохранится, при этом на фоне сдержанного спроса увеличение цен может замедлиться.

Мария Игнатова

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