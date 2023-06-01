В Сочи за неделю на 20% выросло число туристов, прибывающих на курорт поездом

За минувшую неделю число туристов, прибывающих на поезде в Сочи, выросло на 20%. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Всего за семь дней по железной дороге в город приехали 124,5 тыс. человек, еще 139 тыс. туристов добрались на самолете. Средняя загрузка средств размещения достигает 78%.

«С мая по сентябрь курорт ожидает свыше 4,5 млн гостей»,— говорится в сообщении.

К настоящему времени в рамках подготовки к курортному сезону 2023 года в Сочи паспорта готовности получили 170 пляжей.

Анастасия Донскова

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