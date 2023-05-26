В Сочи к курортному сезону подготовили 170 пляжей

В Сочи к курортному сезону подготовили 170 пляжных территорий. По данным администрации курорта, все пляжи получили паспорта готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В зонах купания взяли 560 проб воды. Экспертиза показала, что они соответствуют нормативам.

К настоящему времени средства размещения в городе заполнены на 76%. За две недели на курорт прилетели 128 тыс. человек, более 100 тыс. приехали на поездах. Число вагонов на пригородных направлениях хотят увеличить вдвое (с пяти до десяти).

«С мая по сентябрь курорт ожидает на отдых и оздоровление свыше 4,5 миллионов гостей. По поручению главы города Алексея Копайгородского главная задача — обеспечить комфортное пребывание туристов, санитарный порядок городской среды, достойный сервис, а также высокий уровень общественной и санитарно-эпидемиологической безопасности»,— отметил замглавы Сочи Вадим Снегирев.

Для маломобильных граждан на 35 пляжах установлены 40 пандусов для спуска в воду. К 1 июня на курорте табличками обозначат места, запрещенные для купания. Проверку прошли 86 организаций детского отдыха. На всех объектах прошла аттестация спасателей, установлены системы видеонаблюдения.

Безопасность в городе контролируют сотрудники правоохранительных органов. Для этих целей в Сочи прикомандируют 248 полицейских из других регионов.

Анастасия Донскова

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