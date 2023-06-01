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Большую часть доходов волгоградцы тратят на еду и коммунальные услуги

В 2022 году среднедушевые доходы волгоградцев выросли на 13% и достигли 31292 рублей. Это следует из данных Волгоградстата.

Основным источником доходов жителей региона является заработная плата, которая составляет 45,1% от общего объема. Доходы от предпринимательской и производственной деятельности занимают 5%, а социальные выплаты — 26%.

В среднем волгоградцы тратят 26807 рублей в месяц на душу населения. Большую часть расходов (85,7%) приходится на покупку товаров и оплату услуг. На обязательные взносы и платежи уходит 12%. При этом жители региона также формируют сбережения, которые в 2022 году увеличились на 2,3%.

Согласно Волгоградстату, 1,7% населения региона имеют доходы менее 7 тысяч рублей в месяц. Доходы свыше 60 тысяч рублей получают 9,2% жителей. Большинство волгоградцев (28,9%) имеют доход от 27 до 45 тысяч рублей.

Дарья Васенина

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