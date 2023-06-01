Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Три века русской парфюмерии»

Дата: до 23 сентября Место: Музей-усадьба «Люблино»

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В музее-усадьбе «Люблино» уже идет выставка, рассказывающая историю парфюмерного искусства в России. Как оно зарождалось при царе и существовало в СССР. Экспозиция состоит из редких артефактов парфюмерного мира — флаконы духов, косметические наборы, брошюры и буклеты. Выставка подготовлена совместно с Русским музеем парфюмерии.

«Дом моделей. Индустрия образов»

Дата: до 2 июля Место: Музей Москвы

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100 лет назад, в 1923 году, в Москве открылось Ателье мод — прообраз Дома моделей. Выставка расскажет историю становления моды в Москве: как открывались Ателье мод, Дом моделей на Сретенке и Общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту. В центре экспозиции будет история промышленной и частной моды Советского Союза и России. В Музее Москвы можно будет увидеть проекты женских, мужских и детских коллекций, фотографии и видеохронику показов.

ТЕАТР

«Первое свидание»

Дата: 2, 10, 16, 24 и 30 июня Место: МДМ

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История брокера с Уолл-стрит и взбалмошной галеристки, которые оказались на первом свидании. Они совершенно не подходят друг другу и понимают это. Но это не мешает — а скорее даже помогает — романтической комедии набрать обороты. Мюзикл — адаптация бродвейской постановки, которую написали сценарист «Сплетницы» Остин Уинсберг и композиторы Disney Алан Закари и Майкл Вайнер.

«Это все она»

Дата: 14 июня, 19:00 Место: Театр на Таганке

История матери с сыном, у которых не получается найти общий язык. Чтобы хоть как-то разрушить этот барьер, мать начинает переписываться с сыном в соцсети от лица ровесницы-незнакомки. История о связи поколений и невозможности найти общий язык даже в рамках одной семьи.

КИНО

«Все страхи Бо»

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Новая лента Ари Астера («Солнцестояние», «Реинкарнация») с Хоакином Фениксом в главной роли. В центре макабрического повествования — история Бо, который боится абсолютно всего и поэтому не выходит из дома. Ему предстоит встретиться с внешним миром во время поездки домой. Ари Астер уже зарекомендовал себя как режиссер с собственным киноязыком.

«Экспресс»

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История молодого парня из провинциального города. Саша, главный герой, никогда не унывает и во всем ищет плюсы. Даже когда его бросает девушка, он не отчаивается и решает попытать свою удачу — сделать экспресс-ставку. И выигрывает. Но теряет карту для получения выигрыша. Трагикомедия со Львом Зулькарнаевым в главной роли.