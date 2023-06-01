Земля дорожает под ногами

Совет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района попросил власти Красноярского края внести поправки в законодательство региона, которые позволили бы снизить стоимость аренды земли для представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По данным депутатов, проведенная недавно кадастровая оценка привела к тому, что арендная плата за угодья, где ведут традиционное хозяйство коренные жители, стала для них неподъемной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Райсовет Таймыра направил обращение в адрес врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и спикера законодательного собрания Алексея Додатко (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“). Соответствующее решение было принято на заседании бюджетной комиссии районного парламента, рассмотревшей проблему по инициативе депутата Геннадия Щукина. В его обращении в райсовет говорится, что по итогам кадастровой оценки земли коренные жители не смогут оплачивать непомерно высокую стоимость аренды. Комиссия с этой оценкой согласилась.

«Размер арендной платы за земельные участки на землях, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные общинам (КМНС.— „Ъ“) для сельхозпроизводства, с 2023 года вырастет в 10 и более раз. При этом общины используют такие земельные участки для осуществления традиционных видов деятельности в целях сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных народов Российской Федерации»,— говорится в обращении райсовета, подписанном его спикером Владимиром Шишовым. В документе содержится просьба к руководству края принять поправки в законодательные акты, которые позволили бы установить для представителей КМНС льготную арендную плату на земельные участки, госсобственность на которые не разграничена. При этом признается, что реализация таких мер потребует «немалых дополнительных средств», их объем не уточняется.

В ассоциациях КМНС Красноярского края и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района „Ъ-Сибирь“ пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Кадастровая оценка земельных участков была проведена в Красноярском крае в 2022 году. Ее результаты были утверждены приказом краевого министерства экономики и регионального развития от 11 ноября 2022 года. Согласно приложению к приказу для Таймыра установлен средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, например, для сегмента «сельскохозяйственное использование» — в размере 1,04 руб. за 1 кв. м, для «водных объектов» — 1,56 руб. и т.д.

«Кадастровая стоимость участка — это только база для расчета земельных платежей, таких как земельный налог и арендная плата за землю. Величина земельных платежей зависит от размера ставок земельного налога и арендной платы, которые устанавливают органы местного самоуправления. После проведения кадастровой оценки органы местного самоуправления решают — нужно или нет корректировать ранее действующие ставки с 1 января 2023 года»,— говорилось в сообщении красноярского правительства по итогам оценки. По словам директора КБУ «Центр кадастровой оценки» Елены Марченко, у всех заинтересованных лиц была возможность ознакомиться с предварительными итогами кадастровой оценки и направить учреждению замечания.

В пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края подтвердили получение такого обращения. В настоящее время оно находится на рассмотрении у руководителя региона. В законодательном собрании края также знают о документе и изучают проблему. «Занимаемся с юристами этим письмом. Обратилась за разъяснением к руководителю Агентства по управлению государственным имуществом Валентину Вернеру»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмила Магомедова.

В соседнем с Таймыром Эвенкийском муниципальном районе, где также проживают малочисленные коренные народы, подобных обращений не принималось, сообщили в аппарате райсовета. По данным „Ъ-Сибирь“, заксобрание не получало от органов власти других территорий обращений, аналогичных таймырскому.

Валерий Лавский