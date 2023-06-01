Осенью в Новороссийске проведут довыборы депутатов по четырем городским округам

В сентябре в Новороссийске проведут дополнительные выборы депутатов в городскую Думу сразу по четырем округам. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Городской Думы Новороссийска Фото: Telegram-канал Городской Думы Новороссийска

С осени прошлого года по май 2023 года городскую Думу покинули четыре депутата: Георгий Середин (избирательный округ №5), Игорь Косяков (округ №14), Михаил Ерохин (№11) и Алексей Филимонов (№5).

Игорь Косяков объявил о своем добровольном уходе с должности депутата Гордумы 30 мая. Михаила Ерохина осудили за покушение на мошенничество на выборах депутатов в гордуму в августе прошлого года. Об уходе из Думы Георгия Середина и Алексея Филимонова стало известно в конце 2022 года. Депутаты добровольно сложили полномочия, однако в прокуратуре Краснодарского края сообщили о лишении мандатов двух депутатов Гордумы Новороссийска из-за сокрытия доходов.

Кандидатами на должности от партии «Единая Россия» выступят Артем Мхитарян (избирательный округ №25), Александр Головин (№11) и Дмитрий Гирда (№5).

Анастасия Донскова

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