Два депутата гордумы Новороссийска лишились мандатов из-за сокрытия доходов

Полномочия двух депутатов гордумы Новороссийска прекратили досрочно за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Еще 14 городским парламентарям вынесли предупреждения за то, что они скрыли доходы на общую сумму 6,4 млн руб. В налоговых декларациях депутатов не были отражены три земельных участка. Один из нарушителей антикоррупционного законодательства скрыл сведения о том, что является учредителем юрлица.

Ранее в Гордуме Новороссийска сообщили, что на очередном заседании были удовлетворены заявления депутатов Георгия Середина и Алексея Филимонова о прекращении депутатских полномочий по собственному желанию.

Анастасия Донскова

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