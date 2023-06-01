Астраханские чиновники обещают отремонтировать 24 объекта на сетях водоотведения

В Астрахани в рамках инфраструктурного бюджетного кредита ремонтируются 24 объекта, из них десять - участки самотечной канализации. Об этом сообщила администрация областного центра.

На ул. Пороховой заменят 172,5 метра канализационной трубы. На ул. Белгородской - 1000 метров. На ул. Куйбышева, Хибинской, Молдавской, Шаумяна, Бабушкина, Зеленой и других - также проводятся работы по замене и обводу трубопроводов.

На проспекте имени Анатолия Гужвина ремонт сетей ведется методом навивки - без вскрытия дорожного полотна. Промыто и прочищено почти 200 метров трубопровода.

В районе ул. Мечникова ремонт проведут на трех объектах, влияющих на работу системы канализации. На ул. Ахшарумова отремонтируют 116 метров сетей.

Дарья Васенина