Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Астраханские чиновники обещают отремонтировать 24 объекта на сетях водоотведения

В Астрахани в рамках инфраструктурного бюджетного кредита ремонтируются 24 объекта, из них десять - участки самотечной канализации. Об этом сообщила администрация областного центра.

На ул. Пороховой заменят 172,5 метра канализационной трубы. На ул. Белгородской - 1000 метров. На ул. Куйбышева, Хибинской, Молдавской, Шаумяна, Бабушкина, Зеленой и других - также проводятся работы по замене и обводу трубопроводов.

На проспекте имени Анатолия Гужвина ремонт сетей ведется методом навивки - без вскрытия дорожного полотна. Промыто и прочищено почти 200 метров трубопровода.

В районе ул. Мечникова ремонт проведут на трех объектах, влияющих на работу системы канализации. На ул. Ахшарумова отремонтируют 116 метров сетей.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...