Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Chevrolet представил экстремальный пикап Colorado ZR2 Bison

Компания Chevrolet представила флагманскую модификацию пикапа Colorado последнего поколение — экстремальное исполнение ZR2 Bison.

Предыдущая фотография
Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Фото: Chevrolet

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Фото: Chevrolet

Следующая фотография
1 / 2

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Фото: Chevrolet

Chevrolet Colorado ZR2 Bison

Фото: Chevrolet

Новинка создана на базе версии ZR2 Desert Boss, которая дополнительно получила комплексную модернизацию от компании American Expedition Vehicle и доработанную подвеску с амортизаторами Multimatic. Пикап имеет металлический силовой обвес, усиленную защиту днища, черные 17-дюймовые колеса с внедорожными покрышками Goodyear . Автомобиль отличается особым декором с красными акцентами и шильдиками спецверсии на кузове и в салоне.

Технически Colorado ZR2 Bison не отличается от исходного пикапа, сохранив 314-сильный 2,7-литровый бензиновый турбомотор от модели Chevrolet Silverado в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Предусмотрены система «лонч-контроль» для эффективного старта с места и особые алгоритмы движения по бездорожью.

Напомним, новое поколение пикапа Chevrolet Colorado было представлено летом 2022 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...