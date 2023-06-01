Chevrolet представил экстремальный пикап Colorado ZR2 Bison

Компания Chevrolet представила флагманскую модификацию пикапа Colorado последнего поколение — экстремальное исполнение ZR2 Bison.

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Новинка создана на базе версии ZR2 Desert Boss, которая дополнительно получила комплексную модернизацию от компании American Expedition Vehicle и доработанную подвеску с амортизаторами Multimatic. Пикап имеет металлический силовой обвес, усиленную защиту днища, черные 17-дюймовые колеса с внедорожными покрышками Goodyear . Автомобиль отличается особым декором с красными акцентами и шильдиками спецверсии на кузове и в салоне.

Технически Colorado ZR2 Bison не отличается от исходного пикапа, сохранив 314-сильный 2,7-литровый бензиновый турбомотор от модели Chevrolet Silverado в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Предусмотрены система «лонч-контроль» для эффективного старта с места и особые алгоритмы движения по бездорожью.

Напомним, новое поколение пикапа Chevrolet Colorado было представлено летом 2022 года.

Максим Вершинин

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