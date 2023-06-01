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Саратовская область стала лидером России по абсолютной убыли населения

По итогам первого квартала 2023 года Саратовская область заняла первое место в стране по убыли населения. Такой вывод можно сделать из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

За январь-март в Саратовской области родились 3914 человек (за аналогичный период прошлого года — 4077), умерли — 8432 (10362). Естественная убыль населения составила 4518 человек (6285). Этот показатель один из самых высоких в стране — восьмое место после Ростовской области, Краснодарского края, Нижегородской, Московской, Свердловской, Самарской и Кемеровской областей (от 6332 до 4675 жителей).

Коэффициент рождаемости в Саратовской области составил 6,6 (в 2022-м было 6,8); смертности — 14,2 (17,3).

Саратовская область заняла первое место в стране по миграционному оттоку населения. Приехали в регион за январь-март 2023-го 9528 человек (в прошлом году за аналогичный период — 9938), уехали — 10626 (12723). Убыль составила 1098 чел. (2785).

Сопоставимая миграционная убыль зафиксирована в Омской области — 1069 человек. В остальных регионах России — меньше тысячи или прирост.

Саратовская область стала первой в стране по абсолютной убыли населения — минус 5616 человек. Второе место у Нижегородской области (5358), третье — у Кемеровской (4974).

Для Саратовской области такая статистика не нова. С 2016 года регион стабильно занимает лидирующие позиции по снижению численности населения.

Дарья Васенина

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