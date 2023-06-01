Fiat показал возрожденный Topolino

Компания Fiat анонсировала компактный электромобиль Topolino Dolcevita, представляющий собой перелицованный Citroen Ami.

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Фото: Fiat Fiat Topolino Dolcevita

Фото: Fiat

Никакой официальной информации о новинке итальянский автопроизводитель не обнародовал. Судя по тизеру, модель получила переработанный дизайн кузова в стиле оригинального Fiat 500 эпохи 1930-х годов, а также интерьер в ретро-стиле. В отличие от базового электромобиля, новый Topolino Dolcevita лишен дверей — их заменяют защитные петли, а крыша выполнена со складной мягкой вставкой.

Ожидается, что Fiat Topolino Dolcevita будет сертифицирован как квадрицикл (может разгоняться максимум до 45 км/ч, что позволяет управлять ей в Европе даже 16-летним водителям) и сохранит 8-сильный электромотор и батарею на 5,5 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 70 км.

Официальная премьера новой модели Fiat пройдет в течение 2023 года, а в продажу Topolino Dolcevita поступит в 2024 году. Напомним, премьера Citroen Ami состоялась весной 2020 года. Летом 2021 года был показан Opel Rocks-e на его базе.

Максим Вершинин

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