«Яндекс. Маркет» открывает в Челябинске транзитный склад

Маркетплейс «Яндекс маркет» открывает в Челябинске новый транзитный склад. Как сообщают в компании, его площадь – 1,75 тыс. кв. м. Склад может принимать до четырех машин одновременно для передачи товаров и еще столько же на расположенной рядом парковке. Вместимость площадки – до 40 паллет и 12 тыс. коробок до 50 кг. Склад находится на улице Монтажников в Металлургическом районе.

В сообщении маркетплейса говорится, что продавцы-партнеры «Яндекс маркета» могут отгружать товары на транзитный склад в Челябинске с 1 июня. «Это сократит время перевозки заказов в фулфилмент-центр маркетплейса в Екатеринбурге и ускорит доставку посылок оттуда покупателям по всей стране»,- отмечают в компании.

По данным «Яндекса», количество южноуральских продавцов маркетплейса по итогам первого квартала увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас это почти 2 тыс. предпринимателей из Челябинской области.

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