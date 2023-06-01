Владимир Зеленский приедет на саммит в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский с большой долей вероятности примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который сегодня открывается в селе Бульбоака неподалеку от Кишинева. О том, что вероятность участия украинского лидера в саммите близка к 100%, «Ъ» сказали несколько источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

«Мы очень оптимистичны на этот счет»,— отметил один из собеседников «Ъ», комментируя вероятность участия в саммите Владимира Зеленского.

Официально визит господина Зеленского еще не анонсировался. Все его поездки засекречены, и информация о них появляется, как правило, по факту приезда в ту или иную страну.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Европа вступает в Молдавию».