Сегодня исполняется 50 лет председателю правления Райффайзенбанка Сергею Монину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Монин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сергей Монин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян:

— Уважаемый Сергей Александрович! От имени Ассоциации российских банков и от себя лично поздравляю Вас с 50-летием! В банковском сообществе Вас хорошо знают как высококвалифицированного специалиста и талантливого руководителя. Об этом говорит и тот факт, как долго — 12 лет уверенно и успешно Вы возглавляете столь солидное финансовое учреждение, как АО «Райффайзенбанк». Выработанная банком стратегия позволяет ему на протяжении многих лет оставаться одним из лидеров банковского сектора страны. Присущие Вам профессионализм, ответственный подход к делу, умение работать с людьми и выстраивать долгосрочные доверительные отношения с клиентами и партнерами Райффайзенбанка нашли достойное применение в работе Вашей кредитной организации, снискали заслуженное уважение со стороны всего профессионального сообщества. В день Вашего юбилея искренне желаю крепкого здоровья, бодрости, благополучия, новых достижений, счастья Вам и вашим близким.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»