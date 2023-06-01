Кемеровский «Стройсервис» взыскал 204 млн рублей РЖД за просрочку доставки угля на экспорт

Арбитражный суд Москвы по двум искам и суд Хабаровского края по одному иску со стороны кемеровского АО «Стройсервис» к ОАО «РЖД» взыскал с последнего совокупно 204 млн руб. пени за просрочку доставки груза.

Как следует из решения московского арбитражного суда, просрочка была допущена с декабря 2021 по февраль 2022 года при доставке угля с трех железнодорожных станций в адрес четырех морских портовых терминалов в Хабаровском и Приморским краях. В ходе разбирательства истец уменьшил свои первоначальные требования в 66,1 млн руб. на 26,5 млн, в итоге суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать 23,8 млн руб.

По двум другим судебным решениям опубликована только резолютивная часть с указанием, что взыскивается пеня за просрочку доставки, детали претензий АО «Стройсервис» пока не раскрыты. Кроме уже удовлетворенных исков, на рассмотрении московского арбитража находятся два аналогичных иска кемеровской группы к РЖД на 83,56 млн руб. и 83,8 млн в хабаровском арбитраже, и на 268,1 млн руб. - в московском. Судебные заседания по ним назначены на июнь.

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Игорь Лавренков, Кемерово