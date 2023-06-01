Госуслуги возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

Портал Госуслуг возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации (сроком службы до 10 лет). Об этом сообщает ТАСС. Прием заявлений на их выдачу приостановили в феврале из-за высокого спроса на микросхемы.

Ранее при попытке подачи заявления всплывало сообщение «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется». Сейчас процесс подачи заявления снова доступен.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца остановили 2 февраля. В «Госзнаке» объяснили это «перенастройкой оборудования» для микросхем, необходимых для изготовления документа. За несколько месяцев до этого «Госзнак» фиксировал повышенный спрос на загранпаспорта, и, как следствие, микросхем для них.

Подробнее об этом — в материале «Паспортам не хватает чипов».

Анастасия Ларина