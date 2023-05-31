Кассация указала на ошибки апелляции

Шестой кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции по уголовному делу активиста самарского реготделения ОНФ Аркадия Лазарева — областной суд «нарушил требования уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела», «уклонившись от рассмотрения доводов апелляционных жалоб». Дело направлено на новое рассмотрение в областной суд. Аркадий Лазарев в 2022 году был осужден за покушение на коммерческий подкуп и приговорен к трем годам колонии строгого режима. Адвокат активиста просил отменить приговор и прекратить уголовное преследование. По его словам, Лазарев был привлечен к уголовной ответственности за совершение деяния, которое не предусмотрено УК РФ: «Отсутствовало заявление какой-либо организации, а уголовные дела по данной статье возбуждаются по заявлению организации, которая считает себя потерпевшей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активист самарского реготделения ОНФ Аркадий Лазарев (слева)

Фото: соц.сети Активист самарского реготделения ОНФ Аркадий Лазарев (слева)

Фото: соц.сети

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Самарского областного суда по уголовному делу в отношении активиста самарского ре­гионального отделения ОНФ ­Аркадия Лазарева.

Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд в ином составе. Решение кассационного суда связано с тем, что апелляционная инстанция допустила «существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела», «уклонившись от рассмотрения доводов апелляционных жалоб и представления». У областного суда была возможность принять решение по делу без его направления в суд первой инстанции, подчеркивает кассационный суд.

Бывший депутат Самарского райсовета, член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был задержан в сентябре 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело. По версии следствия, в августе 2019 года депутат и представитель одной из коммерческих организаций договорились об отказе от участия фирмы господина Лазарева ООО «БСТ» в электронном аукционе, проводимом территориальным управлением Росимущества в Самарской области. Это были торги на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Денежное вознаграждение предназначалось за фактический отказ ООО «БСТ» от участия в торгах в пользу конкурента. В сентябре 2019 года сотрудники УФСБ по региону задержали посредника сделки при получении от победителя торгов вознаграждения в размере 1,5 млн руб., предназначавшегося депутату.

• Ранее Аркадий Лазарев сообщал о том, что намеревался продать ООО «БСТ» за 1,5 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО было создано 14 августа 2013 года и зарегистрировано в Безенчуке. Организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. специализируется на перевозке грузов автотранспортными средствами.

В мае 2022 года Аркадий Лазарев был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ). Кировский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. При этом обвиняемому был зачтен период его пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

После этого адвокат активиста Роман Зуев направил апелляционную жалобу на приговор. «Я просил отменить приговор и прекратить уголовное преследование, в действиях Аркадия Лазарева нет состава преступления»,— отметил в беседе с «Ъ» господин Зуев. Тогда гособвинитель, со своей стороны, просил усилить назначенное наказание. Самарский областной суд 26 января этого года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции, придя к выводу о необходимости назначения Аркадию Лазареву дополнительного наказания, его срок в приговоре не указал, отмечают в пресс-службе кассационного суда.

«Я просил прекратить уголовное преследование, поскольку бессмысленно направлять на новое рассмотрение дело, которое возбуждено незаконно. Лазарев был привлечен к уголовной ответственности за совершение деяния, которое не предусмотрено УК РФ.Следователь просто сконструировал состав преступления. Уголовное дело возбудили по ст. 204 УК РФ. При том. что отсутствовало заявление какой-либо организации. А уголовные дела именно по этой статье возбуждаются по заявлению коммерческой организации, которая считает себя потерпевшей»,— пояснил «Ъ» Роман Зуев. По словам защитника активиста ОНФ, областной суд, рассматривая апелляционную жалобу, не дал ответы на указанные доводы: «Поэтому сейчас кассационный суд отменил решение суда апелляционной инстанции и отправил на новое рассмотрение в областной суд. Я как бывший прокурорский сотрудник удивлен уровню следствия, которое было проведено. В то время, когда я служил в прокуратуре, такое дело не было бы направлено в суд».

В конце 2022 года перед тем, как апелляционная инстанция направила дело на новое рассмотрение, Кировский районный суд изменил меру пресечения Аркадию Лазареву на подписку о невыезде. «Человек три с половиной года отсидел в СИЗО.Почти полгода — на домашнем аресте. Спасибо областному суду, что приговор отменили, спасибо кассационному суду, который усмотрел нарушения в решении областного суда. Надеюсь, уголовное преследование будет прекращено по реабилитирующим основаниям»,— сказал Роман ­Зуев.

Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в юридической практике позицию вышестоящего суда при возврате материалов дела на второй круг принято считать некой инструкцией к действию и применению для судов инстанций нижестоящих. «Можно предположить, что апелляционная инстанция скорректирует позицию в части допущенных и выявленных в кассации недостатков и разрешит вопрос по существу, без дополнительных действий, то есть, возможно, пересмотрит ранее вынесенное решение. Однако в практике были прецеденты, когда ситуация разворачивалась совершенно неожиданным образом, так что гарантий того, что в деле произойдет коренной перелом, нет»,— рассуждает Дмитрий Горбунов.

Ани Айвазян