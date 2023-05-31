Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Годовая инфляция в России за неделю выросла до 2,41%

В четвертую неделю мая годовая инфляция выросла до 2,41% год к году против 2,36% на позапрошлой неделе. Актуальные данные Росстата публикует Минэкономики (.pdf). В дни с 23 по 29 мая цены выросли на 0,08%.

Цены на продукты упали на 0,03% благодаря общему снижению цен на плодоовощную продукцию (-1,67%). Наиболее заметно подешевели лук (-4,87%), огурцы (-7,86%) и томаты (-10,03%). В остальных продовольственных сегментах темпы роста сохранились (0,10%).

Непродовольственные товары подорожали на 0,13% — возобновился рост цен на электро- и бытовые устройства (0,23% после снижения на 0,49% на прошлой недели), продолжился рост цен на стройматериалы (0,72%) и бензин (0,31%). Темпы роста цен на регулируемые туристические и бытовые услуги составили 0,19%: продолжили дорожать авиабилеты (1,89% на внутренние рейсы) и туристические услуги (1,20%).

Таргет Банка России по инфляции — 4%. Минэкономики прогнозирует инфляцию на уровне 5,3% по итогам 2023 года. МВФ дает прогноз на 7%, Еврокомиссия — 6,4%.

Актуальные данные по динамике инфляции к 31 мая 2023 года — в материале «Ъ» «Успешные платят больше».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...