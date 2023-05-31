Годовая инфляция в России за неделю выросла до 2,41%

В четвертую неделю мая годовая инфляция выросла до 2,41% год к году против 2,36% на позапрошлой неделе. Актуальные данные Росстата публикует Минэкономики (.pdf). В дни с 23 по 29 мая цены выросли на 0,08%.

Цены на продукты упали на 0,03% благодаря общему снижению цен на плодоовощную продукцию (-1,67%). Наиболее заметно подешевели лук (-4,87%), огурцы (-7,86%) и томаты (-10,03%). В остальных продовольственных сегментах темпы роста сохранились (0,10%).

Непродовольственные товары подорожали на 0,13% — возобновился рост цен на электро- и бытовые устройства (0,23% после снижения на 0,49% на прошлой недели), продолжился рост цен на стройматериалы (0,72%) и бензин (0,31%). Темпы роста цен на регулируемые туристические и бытовые услуги составили 0,19%: продолжили дорожать авиабилеты (1,89% на внутренние рейсы) и туристические услуги (1,20%).

Таргет Банка России по инфляции — 4%. Минэкономики прогнозирует инфляцию на уровне 5,3% по итогам 2023 года. МВФ дает прогноз на 7%, Еврокомиссия — 6,4%.

Актуальные данные по динамике инфляции к 31 мая 2023 года — в материале «Ъ» «Успешные платят больше».

Григорий Лейба