Вы себе не приставляете

Пермский районный суд вынес приговор бывше­му начальнику УФССП по региону Игорю Кожевникову. Он признан виновным в 40 коррупционных преступлениях. Среди них 38 взяток, организация мошенничества в особо крупном размере и злоупотреб­ление полномочиями. По версии следствия, в 2017–2018 годах Кожевников получал взятки от 11 тыс. руб. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП. Сам господин Кожевников вину категорически отрицает, настаивая, что его оговорили бывшие подчиненные, которые и организовали незаконную схему. Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима со штрафом 15 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Бывший главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников стал одним из самых высокопоставленных представителей правоохранительных органов в истории региона, обвиненных в коррупции, и рекордсменом по числу предъявленных в обвинении эпизодов. Уголовное дело в отношении господина Кожевникова было возбуждено в 2019 году СУ СКР по региону по материалам долгой разработки ФСБ и МВД. 24 июля того же года Игоря Кожевникова задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Тогда ему вменялось два эпизода получения взятки, но в ходе расследования количество инкриминируемых преступлений стремительно увеличивалось.

Показания о причастности главного судебного пристава к незаконной деятельности сначала дали его бывшие подчиненные — бывший начальник межрайонного отдела УФССП Александра Марданова и ее сотрудница Юлия Пенькевич. Так, госпожа Марданова заявила, что лично передавала ему взятки от предпринимателей за услуги по выводу денег. В итоге следователи и оперативники раскрыли обширную схему обналичивания денежных средств через расчетный счет управления. Для ее реализации предприниматели часто на основе фиктивных документов получали судебные решения по трудовым спорам, на основе которых возбуждались исполнительные производства. Затем средства передавались номинальным взыскателям, которые были подконтрольны обналичникам. В материалах уголовного дела говорится, что всего следователи установили факт вывода в теневую сферу более 220 млн руб. В СКР считают также, что 3 млн руб. из перечисленных предпринимателями на счет «для отмыва», были похищены. Этот эпизод господину Кожевникову был квалифицирован как организация мошенничества в особо крупном размере.

Сам Игорь Кожевников вину категорически отрицает, в ходе процесса он убеждал суд, что дело заказное и фактически строится на показаниях Александры Мардановой. По его мнению, госпожа Марданова давала заведомо ложные показания, чтобы смягчить свою вину, поскольку ранее в отношении нее также было возбуждено уголовное дело. Поэтому госпожа Марданова заключила досудебное соглашение, в рамках которого была обязана рассказать о преступлениях, еще не известных следствию. «Марданова при помощи следствия выдумывала показания»,— считает Игорь Кожевников.

Досудебное соглашение в итоге привело к утяжелению обвинения для самой Мардановой: она проходила как посредник в передаче и получении взяток, а стала обвиняемой в незаконном обогащении как член организованной преступной группы. По приговору суда Александра Марданова получила пять с половиной лет реального лишения свободы и штраф 3,5 млн руб. Сейчас этот судебный акт пытаются оспорить как подсудимая, так и прокуратура.

Игорю Кожевникову гос­обвинитель Сергей Бусов предложил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом 50 млн руб., а также лишить специального звания и права занимать должности на госслужбе на семь лет. Приговор суда оказался чуть мягче: господин Кожевников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф 15 млн руб. Также он лишен права занимать определенные должности на семь лет и специального звания государственного советника юстиции второго класса. Защитник осужденного заявил, что вместе с доверителем будет обжаловать приговор.

Дмитрий Астахов