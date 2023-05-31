«Яндекс» приостановил развитие Q&A-сервиса «Яндекс.Кью»

«Яндекс» приостанавливает с 28 июня развитие сервиса вопросов и ответов «Яндекс.Кью». Компания запустила сервис, объединивший TheQuestion и технологию «Яндекс.Знатоков», в конце 2019 года.

«Кью» предлагал экспертам, а также обычным пользователям отвечать на вопросы других пользователей, ответы появлялись в поисковой выдаче.

«С 28 июня 2023 года сервис перейдет в режим чтения и станет “музеем контента”»,— написала команда «Кью». В этот день закроется возможность публиковать новые материалы. Таким образом у основателей сообществ будет время скопировать материалы на другие платформы.

«Яндекс» приобрел сервис вопросов и ответов TheQuestion в начале 2019 года. Тогда, по данным «Яндекса», аудитория TheQuestion составляла 10 млн пользователей в месяц.

Мария Федотова