Глава СКР запросил доклад о проверке в связи с угрозой гибели леса возле мемориала освободителям Сталинграда

После получения видеообращения от жителей Волгограда руководитель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ситуации с угрозой гибели соснового леса возле мемориального комплекса защитникам Сталинграда. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Волгоградцы выразили недовольство ходом проверки регионального следственного управления по поводу ненадлежащего ухода за лесом: «Данная природная территория составляет единый ландшафт с мемориальным комплексом „Лысая гора“, посвященным Подвигу Советских солдат по освобождению города Сталинграда от фашистских захватчиков. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен».

Ранее генерал юстиции Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате СКР. Следственное управление по Волгоградской области ведет проверку по полученному ранее обращению от граждан. Федеральный руководитель запросил от главы регионального ведомства Василия Семенова доклад об установленных во время проверки обстоятельствах; по окончании — о результатах.

Дарья Васенина