Politico: Эрдоган отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, участвующих в подготовке к мероприятию.

Саммит планируется 1-2 июня. Politico отмечает, что отказ турецкого лидера от участия был получен «в последние минуты». О причинах отказа не уточняется.

Саммит ЕПС пройдет в Кишиневе. Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщал, что саммит посетят главы 44 государств и правительств из 50 приглашенных.

Европейское политическое сообщество — организация, созданная президентом Франции Эмманюэлем Макроном в мае 2022 года. Она в частности, предполагает совместное укрпление безопасности и стабильности. В ЕПС состоит в том числе из стран, не входящих в ЕС,— Турция, Грузия, Армения, Украина, Молдавия.

Лусине Баласян