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обновлено 17:18

Владимир Путин принял президента Эритреи Исайяса Афеворки

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Эритреи Исайяса Афеворки. Он находится в России с официальным визитом.

Эритрея — государство в Восточной Африке на побережье Красного моря. Дипломатические отношения с этим государством были установлены 24 мая 1993 года.

«Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, друзья, мы очень рады приветствовать вас в России»,— начал вступительное слово господин Путин. «Это ваш первый официальный визит в нашу страну, уважаемый господин президент, на днях Эритрея отмечала 30-летие своей независимости, и это совпадает с датой установления наших дипломатических отношений… позвольте вас с этим поздравить, поблагодарить вас за то, что за эти годы, за время вашего руководства страной, отношения между нашими странами развиваются и укрепляются»,— сказал президент РФ.

Владимир Путин анонсировал подписание ряда межправительственных соглашений, а также пригласил своего коллегу на второй саммит Россия—Африка в 2023 году. Господин Путин отметил, что у двух стран есть перспективы сотрудничества по многим направлениям, в том числе торгово-экономическому и политическому.

«Считаю, что глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации, и это требует объективных оценок и взаимных консультаций по этому вопросу, который имеет важнейшее значение … Общие оценки, к которым мы придем, в свою очередь будут играть ключевую роль при формулировании программ партнерства, которые мы намечаем. Бездумная идеология и несдержанные действия по доминированию, которые предпринимались последние 30 лет для создания однополярного мирового порядка привели к многочисленным кризисам и к огромным разрушениям, и это является серьезнейшим барьером в прогрессе человечества»,— заявил, в свою очередь, господин Афеворки.

«Планируется обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня»,— говорилось в анонсе встречи лидеров двух стран.

О том, почему Россия активизирует сотрудничество с Африкой, читайте в интервью «Ъ» «“Африка вписывается в логику формирования нового, более справедливого мироустройства”».

Мария Федотова

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