В Орловской области экс-главу компании-грузоперевозчика подозревают в неуплате 47 млн рублей налогов

Орловское управление СКР на основании результатов оперативно-розыскной деятельности полиции и материалов регионального управления Федеральной налоговой службы возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) против бывшего гендиректора компании, занимающейся грузоперевозками и ремонтом автомобилей. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя не раскрывается. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона, речь идет о Марине Демьяновой, которая возглавляла орловское ООО «Форсаж-М» с августа 2016 по ноябрь 2022 года. Она также была владельцем компании в 2016-2019 годах.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Форсаж-М» зарегистрировано в августе 2016 года в городе Ливны для деятельности автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 205,4 млн руб., чистая прибыль — 514 тыс. Директором и единственным владельцем сейчас является Юрий Воробьев.

По предварительным данным, Марина Демьянова в налоговые периоды с 2018 по 2020 годы создала в компании искусственный документооборот «в целях неправомерного заявления» вычетов по налогу на добавленную стоимость, а также включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по фиктивным операциям приобретения товара у других фирм. Таким образом, считает следствие, она уклонилась от уплаты более 47 млн рублей налогов.

Александр Прытков

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