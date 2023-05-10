Генконсульство Германии в Екатеринбурге перестанет принимать документы на выдачу национальной визы

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге заканчивает прием заявлений на оформление национальной визы с 31 мая, говорится на сайте представительства. Обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве.

«Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений»,— уточняется в сообщении.

С 1 июня из-за повышенного спроса екатеринбуржцы не смогут напрямую записаться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Необходимо будет внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего запись на прием для подачи заявления будет производиться в хронологическом порядке.

Запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы в Екатеринбурге не изменится.

Диана Сунагатуллина

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