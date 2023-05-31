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обновлено 14:14

Бывший вице-мэр увольняется из администрации Перми

Бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев покидает мэрию. 2 июня станет его последним рабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пермскую мэрию господин Агеев трудоустроился в октябре 2010 года заместителем главы администрации. С января 2015-го стал совмещать этот пост с должностью начальника департамента экономики и промышленной политики. В январе 2017 года был назначен заместителем председателя правительства Пермского края — министра экономического развития и инвестиций Пермского края. На этом посту он проработал недолго и летом того же года вернулся в администрацию Перми, став уже первым замом главы города. В марте 2020 года был назначен заместителем главы администрации Перми — начальником городского управления капитального строительства (УКС). Позже эти должности развели: управление возглавила Ирина Чиркова, а Виктор Агеев стал замглавы города, курирующим функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, природопользованием», в который входит УКС, а также департамент экономики и промышленной политики и управление по экологии и природопользованию. В феврале 2023 года он ушел с должности первого заместителя главы администрации Перми, продолжив работу в качестве советника.

Глава Перми Алексей Дёмкин поблагодарил Виктора Агеева за многолетнюю работу в администрации города и отметил, что это один из наиболее опытных членов городской команды.

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