Правительство внесло законопроект о налогообложении уехавших из страны

Правительство после доработки внесло в Госдуму законопроект о новых правилах уплаты НДФЛ гражданами, более полугода работающими из-за рубежа на российские компании. Налог будут взимать по стандартным ставкам 13–15%. В конце апреля документ был отозван для внесения в него уточнений.

В обновленной версии законопроекта указано, что с 2024 года российские компании будут взимать НДФЛ по базовой ставке 13–15% с доходов работающих дистанционно сотрудников даже после утраты ими налогового резидентства России. При этом к доходам от источника в России законопроект теперь относит и вознаграждения, полученные при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с работодателем, являющимся российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным на территории России.

Законопроект, предусматривающий новые правила налогообложения граждан, работающих на российские компании из-за рубежа, в первой редакции был внесен в Госдуму 24 апреля. Однако на следующий день, 25 апреля, его отозвали для «технических уточнений». В предыдущей версии предлагалось отнести к доходам от источника в России оплату труда, полученную от российского заказчика фрилансерами, работающими по договорам гражданско-правового характера. Согласно прежней редакции, такие физлица могли подпасть под налог 30%.

Подробнее — в материале «Ъ» «НДФЛ без границ».