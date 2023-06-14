«Появление крупного экокурорта в регионе как минимум в два раза увеличит турпоток»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Фото: Алексей Гусев Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Фото: Алексей Гусев

Guide: Сколько на сегодняшний день реализуется инвестиционных проектов на территории Адыгеи и на какую общую сумму?

Мурат Кумпилов: В настоящее время в Адыгее реализуется 31 проект с общим объемом инвестиций 72,3 млрд руб. Назову самые значимые инвестпроекты, находящиеся на стадии реализации и имеющие большое значение для экономики региона.

Один из них — строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, реализуемое ООО «Озон Адыгея». Он разместится в Адыгейске. Вложения компании составят более 6 млрд руб., будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест. В рамках первого этапа строительства логистического центра в 2022 году уже освоено 4,6 млрд руб. Второй этап ввода в эксплуатацию комплекса запланирован на ноябрь 2023 года.

Еще один крупный проект — строительство распределительного центра для жесткого дискаунтера «Чижик», реализуемое ООО «Логистический центр "Адыгея 3"» в 2023 году. Вложения компании составят около 1,4 млрд руб., планируется после сдачи в аренду создание более 300 новых рабочих мест. Данный распределительный центр строится для сдачи в аренду в полном объеме одному арендатору — крупной розничной торговой компании.

В 2023 году продолжит свое развитие проект по созданию туристического комплекса всесезонного горного экокурорта «Лагонаки», реализуемый одноименной компанией.

G: Расскажите подробнее о планах по развитию туристического кластера на территории республики.

М. К.: Потенциально для развития можно выделить несколько туристических кластеров на территории республики. Сейчас приоритет в развитии имеет горный кластер. Майкопский район остается центром притяжения туристского потока благодаря своей великолепной природе и удобству расположения.

Горнолыжный отдых в Адыгее имеет перспективы развития, и это надо использовать. Основным и наиболее масштабным проектом в горном кластере остается создание курорта «Лагонаки». Появление крупного экокурорта в Адыгее даст множественный эффект: повысится уровень сервиса в регионе, как минимум в два раза увеличится турпоток, что в целом отразится на отрасли туризма и всей экономики республики.

Целью проекта является организация туристической и горнолыжной инфраструктуры для сезонного использования: в летнее время — туристических экологических маршрутов, в зимнее — для отдыха в горах. В рамках первой очереди планируется построить комплекс гостиниц и 642 номера, подвесные канатные дороги и более 25 км трасс для катания на горных лыжах и сноуборде. Будет предложено 2500 гостиничных номеров и создано 2000 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 45 млрд руб. В настоящее время инвестором уже вложено в реализацию проекта более 600 млн руб.

Для создания всесезонного курорта в районе высокогорного плато необходима в первую очередь обеспечивающая инфраструктура. В прошлом году в рамках национального проекта на строительство дорог и сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения направили 206 млн руб. федеральных средств. В этом году направим еще 3,8 млрд руб. Будем помогать инвестору на каждом этапе работ. Особо подчеркну, что одно из важнейших условий реализации инвестпроекта — строгое соблюдение норм экологической безопасности.

К слову, спрос на отдых в горах Адыгеи подтверждается предпринимательской активностью на рынке гостиничных услуг: по данным статистики, номерной фонд за 2022 год в республике увеличился в среднем на 9% по сравнению с 2021 годом и составил 2172 номера.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» были реализованы мероприятия по организации бесплатных поездок более чем для 1300 школьников 5–9-х классов по социальным сертификатам.

Также мы осуществляем господдержку общественных и предпринимательских инициатив по развитию туристической инфраструктуры — поддержку получили 34 проекта преимущественно по созданию модульных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), подогреваемых бассейнов.

Отмечу, что сейчас очень актуально развитие сети круглогодичных бассейнов, поскольку уже третий год не спадает большой спрос на спа-услуги и услуги по оздоровлению. И территория в окрестностях Майкопа, которая еще в советские времена использовалась для бальнеологии благодаря наличию термальных вод, сейчас получила новый импульс к развитию.

G: Какие инвестпроекты правительство Адыгеи планирует заключить в рамках ПМЭФ-2023?

М. К.: Уже достигнута договоренность о заключении соглашения с ООО «Управляющая компания "Промпарк Псекупс"» на общую сумму более 20 млрд руб. Есть еще ряд партнеров и потенциальных инвесторов, с которыми планируем подписание соглашений. У нас обширный портфель инвестиционных предложений в различных отраслях, а сложившаяся ситуация с внешними экономическими станциями стимулирует инвесторов вкладывать средства в импортозамещающие производства и услуги.

G: Как уход крупных налогоплательщиков сказался на экономике Адыгеи?

М. К.: Закрытие и уход с потребительского рынка региона большого числа объектов торговли иностранных компаний в первом полугодии 2022 года — таких как IKEA, H&M, ZARA, Mango, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Puma, Levi's, Adidas, Decatlon и ряда других — сказался на снижении показателя розничного товарооборота, который по итогам 2022 года составил 142,2 млрд руб., или 95,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Кроме этого, спад розничного товарооборота в прошлом году связан с уменьшением объема продаж сети автосалонов «Юг-Авто», магазинов по продаже строительных материалов, мебели, бытовой техники и других непродовольственных товаров из-за снижения в целом потребительского спроса.

В настоящее время на смену закрывшимся компаниям пришли другие, наблюдается постепенное восстановление потребительского спроса в секторе непродовольственных товаров и, соответственно, розничного товарооборота вообще.

G: Как развивается строительный комплекс РА? Какие крупные проекты КРТ реализуются в Адыгее?

М. К.: В 2022 году строительная отрасль Адыгеи поставила рекорд: объем ввода жилья вырос на 52,4% и составил 468 тыс. кв. м. По итогам года достигнут показатель 1 кв. м введенного жилья на душу населения. В нынешнем году планируем увеличить ввод жилья до 497 тыс. кв. м.

За январь—апрель 2023 года на территории республики уже введено более 270 тыс. кв. м жилья, или 107,3% к соответствующему периоду 2022 года.

В настоящий момент в республике ведется работа по реализации комплексного развития пяти территорий общей площадью порядка 108 га, что позволит к 2032 году ввести в эксплуатацию почти 1,1 млн кв. м объектов капитального строительства, в том числе около 700 тыс. кв. м жилья.

Три территории комплексного развития реализуются в Майкопе и две — в Тахтамукайском районе. В рамках комплексного развития территорий предусмотрено также строительство сопутствующей социальной инфраструктуры: детских садов и школ, объектов культурно-бытового обслуживания, детских и спортивных площадок, зон отдыха.

G: Как в Адыгее реализуются социальные проекты? Сколько школ, детсадов и медицинских учреждений планируется построить в обозримом будущем?

М. К.: В Адыгее активно реализуются нацпроекты и федеральные проекты, а также госпрограммы в сфере здравоохранения. За последние три года благодаря поддержке руководства страны мы построили 36 отраслевых объектов. Еще несколько находятся в процессе строительства.

Так, в частности, с 2020 года возведены 25 фельдшерско-акушерских пунктов на селе, построено здание главного корпуса Гиагинской центральной районной больницы, надстройка пятого этажа перинатального центра Майкопской городской клинической больницы, детское амбулаторное отделение Гиагинской ЦРБ, врачебная амбулатория в ауле Блечепсин. Также возведена современная поликлиника в микрорайоне Восход города Майкопа.

В 2023 году намечено завершение строительства врачебной амбулатории в ауле Джиджихабль Теучежского района; завершение строительства врачебной амбулатории в поселке Дружба Кошехабльского района; продолжение строительства поликлиники в поселке Энем Тахтамукайского района; начало строительства врачебной амбулатории хутора Гавердовский.

Продолжаем улучшать материально-техническую базу образовательных учреждений, ремонтировать и строить новые школы, детские сады. В 2022 году построено три детсада: в станицах Гиагинской на 240 мест, Келермесской на 120 мест и в хуторе Красная Улька на 150 мест.

К концу этого года достроим еще три детсада по 120 мест в поселке Зарево, ауле Пшичо и в хуторе Тихонов. В результате будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для всех категорий детей.

Также в минувшем году начали строить три школы в Тахтамукайском районе: две по 1100 мест в ауле Новая Адыгея и в Яблоновском и одну на 250 мест в ауле Старобжегокай. В этом году начинаем строить еще три школы: две по 1100 мест в Майкопе и в Яблоновском и одну на 250 мест в поселке Табачном. Все это поможет решить проблему с переуплотненностью школ.

Наряду с этим ремонтируем действующие школы — приводим их в соответствие с современными требованиями к образовательному процессу. Всего в прошлом году в рамках федеральной пятилетней программы капитально отремонтировано девять школ. В этом году ремонтируем еще семь. Мы намерены отремонтировать по программе максимальное количество общеобразовательных учреждений Адыгеи. Сейчас в Министерстве просвещения России рассматривается наша заявка на капитальный ремонт еще 42 школ республики на следующие два года.

В сфере соцзащиты стоит задача обеспечить население качественными услугами и своевременно в полном объеме осуществлять положенные людям выплаты. Всего в прошлом году на развитие системы социальной защиты было направлено свыше 5,5 млрд руб., что на 700 млн руб. больше, чем годом ранее.

Активно развиваем механизм социального контракта, цель которого — обеспечить гражданину или семье с низкими доходами стабильный источник заработка. В прошлом году в Адыгее социальный контракт заключили 735 малоимущих семей на общую сумму 110,5 млн руб. В 2023 году на оказание социального контракта предусмотрено почти 176 млн руб. С начала года социальный контракт назначен 323 семьям на сумму 58,8 млн руб. До конца текущего года планируется заключить еще порядка 500 социальных контрактов.

Отдельное направление — помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Специалисты республиканского социального приюта «Очаг» для детей и подростков и социально-реабилитационного центра «Доверие» оказывают детям психологическую и педагогическую помощь. В прошлом году реабилитацию в этих двух учреждениях прошли почти 900 ребят.

Другой важный вопрос — социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. В минувшем году такую помощь в Адыгее получили около 6300 человек.

В данной работе мы стали опираться и на некоммерческий сектор, в частности на социально ориентированные некоммерческие организации, которые помогают гражданам, нуждающимся в постороннем уходе. Оказываем таким организациям помощь для осуществления их деятельности, развиваем систему грантовой поддержки. В прошлом году сумма средств, выделяемых из Фонда президентских грантов, была увеличена вдвое и в итоге составила 30 млн руб., из которых половина — средства республиканского бюджета. Получателями грантов в прошлом году стали 30 некоммерческих организаций.

В рамках социальных программ оказываем помощь отдельным категориям граждан на газификацию домовладений. В 2023 году в бюджете республики на эти цели предусмотрено свыше 42 млн руб. Единовременная выплата выплачена уже 231 гражданину, из них члены семей участников СВО — 30 человек. До конца текущего года планируется предоставить единовременную выплату еще 192 гражданам. Помимо этого, за счет средств федерального бюджета планируется предоставить помощь в газификации жилья 115 гражданам республики.

Обновляем в республике инфраструктуру социальной поддержки. В прошлом году началось строительство отделения «Активное долголетие» на базе Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов мощностью 250 мест. Объем вложенных средств составит свыше 1 млрд руб. Планируем завершить работы в следующем году.

Продолжаем улучшать систему оказания государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна через многофункциональные центры. По итогам прошлого года плановый показатель в республике перевыполнен и продолжает расти: доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу одного окна, составляет 95%.

Жители Адыгеи активно пользуются услугами МФЦ. В прошлом году предоставлено 550 тыс. услуг, ими воспользовались 500 тыс. человек. Всего по итогам прошедшего года в республике гражданам оказано 6,6 млн социальных услуг. Будем и дальше улучшать работу системы социальной помощи гражданам.

G: Какие энергетические проекты реализуются на территории РА? Как решаются проблемы с отходами?

М. К.: Сегодня прорабатывается вопрос о включении в инвестиционную программу развития ПАО «Кубаньэнерго» реконструкции девяти электроподстанций. Для реализации поставленных задач между кабмином Адыгеи и ПАО «Россети Кубань» заключено Соглашение о сотрудничестве. В рамках его исполнения за 2021–2022 годы на территории республики введены восемь энергообъектов.

Ранее для снижения энергодефицита на территории республики реализованы крупные инвестпроекты в сфере «зеленой» энергетики. Сейчас в Адыгее действуют две солнечные электростанции — Адыгейская СЭС с установленной мощностью 4 МВт и Шовгеновская СЭС с установленной мощностью 4,9 МВт. В 2020 году в республике создан крупнейший на тот момент ветропарк в стране общей мощностью 150 МВт. Суммарно новые электростанции позволяют увеличить объем собственной генерации до 30% от объема потребления.

Также в 2022 году мы подписали соглашение с ООО «Адыгея Солар» о реализации инвестпроекта по строительству солнечной электростанции мощностью до 40 МВт. Сейчас идет подготовка к реализации этого проекта.

Что касается системы обращения с твердыми коммунальными отходами — работа по ее совершенствованию ведется уже три года. С 1 января 2019 года в Адыгее обеспечен переход на новую систему обращения с ТКО. По итогам конкурсного отбора статус регионального оператора присвоен компании «ЭкоЦентр» сроком на 10 лет. Была утверждена территориальная схема обращения с отходами, включающая электронную модель, а также региональная программа в области обращения с отходами.

Ведется работа по внедрению на территории республики раздельного накопления ТКО. Сейчас во всех муниципалитетах региона обустроено более тысячи контейнерных площадок, на которых установлено около 3,1 тыс. контейнеров, в том числе 589 — для раздельного сбора мусора. По итогам 2022 года с их использованием собрано 9,3 тонны отходов пластика. Сейчас он направляется на утилизацию за пределы региона, но вскоре планируем решить этот вопрос за счет строительства регионального экотехнопарка.

В составе экотехнопарка предусмотрен полигон ТКО вместимостью 3,1 млн тонн, мусоросортировочный комплекс с автоматической линией сортировки мощностью 150 тыс. тонн в год и площадка компостирования, предназначенная для утилизации органических отходов, мощностью до 70 тыс. тонн в год. Впоследствии компост будет использоваться при озеленении территорий, рекультивации объектов размещения отходов, карьеров.

Общий объем инвестиций составит 950 млн руб. Проектная документация прошла все необходимые экспертизы, получено разрешение на строительство. Построить экотехнопарк планируется уже в текущем году.

G: Какую поддержку правительство Адыгеи оказывает субъектам МСБ как основе экономике региона?

М. К.: В Адыгее ведется активная государственная политика, направленная на многостороннюю поддержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан путем участия в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий объем его финансирования в 2023 году составляет 416,7 млн руб., что превышает в 4,7 раза объем финансирования за 2022 год.

Так, в регионе осуществляется предоставление финансовой поддержки в виде грантов социальным предпринимателям и субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В текущем году на реализацию данного мероприятия в республике предусмотрено 7 млн руб.

Помимо этого, созданы условия по предоставлению предпринимателям и самозанятым гражданам доступа к дешевым кредитным ресурсам, конкурирующим с предложениями кредитных организаций. Осуществляется гарантийная поддержка предпринимателей и самозанятых, не располагающих достаточным объемом собственного залогового обеспечения.

В целях оказания имущественной поддержки начинающим предпринимателям и самозанятым гражданам на базе Республиканского бизнес-инкубатора на льготных условиях предоставляются производственные площади.

Кроме того, в рамках организации имущественной поддержки утвержден перечень государственного имущества и перечни муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам.

На базе центра «Мой бизнес» оказывается широкий спектр комплексных и информационно-консультационных услуг начинающим и действующим предпринимателям, а также самозанятым гражданам.

В современных экономических условиях особое внимание уделяется государственной поддержке экспортно ориентированных предприятий региона, направленной на переориентацию экспортных поставок на новые рынки дружественных Российской Федерации стран, а также расширение географии продаж. Так, Центром поддержки экспорта Адыгеи оказываются услуги по организации участия региональных товаропроизводителей в международных выставках-ярмарках, бизнес-миссиях и реверсных бизнес-миссиях, а также другие востребованные предпринимателями услуги.

G: Как республиканские власти поддерживают аграриев?

М. К.: Эта отрасль традиционно является для республики одной из приоритетных. Всего на поддержку АПК в Адыгее в прошлом году за счет федерального и регионального бюджетов направлено свыше 800 млн руб. С начала текущего года предприятиям агропромышленного комплекса республики уже выплачены субсидии и гранты на сумму 407,7 млн руб. Субсидии и гранты предоставляются на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, развитие мясного животноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, поддержку собственного производства молока, развитие виноградарства и виноделия, а также на мероприятия в области мелиорации, развития овощеводства и ряд других направлений.

В числе наиболее востребованных мер поддержки — гранты на развитие семейных ферм и на открытие собственного сельхозбизнеса. Также осваиваем новое направление — развитие сельского туризма.

Кроме названных мер поддержки, в прошлом году в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея мы выделили 120 млн руб. на субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования и новой сельхозтехники. Благодаря этому аграрии смогли закупить 177 единиц новой техники и оборудования на сумму 360 млн руб.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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