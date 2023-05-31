В Югре установили дополнительные выплаты для участвующих в СВО контрактников

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют дополнительно выплачивать по 150 тыс. руб. участникам специальной военной операции, служащим по контракту не менее четырех месяцев. Идею, озвученную департаментом социального развития, одобрила губернатор Наталья Комарова. Далее выплаты будут производиться каждые четыре месяца прохождения военной службы в зоне СВО.

Если в этот период контрактник погиб или был признан безвестно отсутствующим, выплата будет полагаться членам его семьи в равных долях за фактический период прохождения службы.

Ранее власти Югры ввели ряд мер поддержки для участников СВО. Так, в регионе выплачивают от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. жителям других российских регионов при поступлении на военную службу в ХМАО и получении ранения в ходе СВО. Иностранцы, поступившие на военную службу по контракту в регионе, также будут получать по 500 тыс. руб.

Власти региона выплачивают детям мобилизованных граждан по 100 тыс. руб. при поступлении в вузы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Илья Смирнов, Екатеринбург