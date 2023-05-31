На музыкальном фестивале имени Хренникова под Липецком выступит композитор Чайковский

9-12 июня в Липецкой области пройдет музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова, посвященный 110-летию со дня его рождения. Мероприятие состоится на малой родине композитора — в Ельце. Как рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области, в этом году фестиваль впервые возглавит ученик Тихона Хренникова — композитор Александр Чайковский.

В первый день собравшихся ожидает академическая музыка при участии симфонического оркестра Липецкой государственной филармонии, камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора. Также на сцене выступят Тихон Хренников-младший (правнук великого композитора) и Александр Чайковский.

Второй день фестиваля будет посвящен песне. Гости услышат композиции из любимых кинофильмов и увидят выступление театра Александра Градского «Градский холл» в сопровождении Липецкого государственного духового оркестра. В третий день фестиваля, названный «народным», перед гостями выступят квартет Боджгуа (Грузия), ансамбль балканской музыки Exilados и Пелагея. В последний день фестиваля, который совпадет с Днем России, в центре Ельца состоится парад лучших военных духовых оркестров страны.

Также гостям обещают представить арт-проекты, цирковые и интерактивные шоу, выступление театра марионеток, спектакль уличного театра.

Фестиваль планируется завершить показом ландшафтной оперы Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце» 17 июня. «Грандиозное событие никого не оставит равнодушным»,— уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Валерия Розбот

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