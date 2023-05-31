Минкульт исключил уральского режиссера Алексея Федорченко из экспертного совета по кино

Екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко не вошел в новый состав экспертного совета по отбору фильмов, претендующих на госфинансирование. Приказ, утверждающий новые составы советов, подписала министр культуры России Ольга Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из советов также исключили режиссеров Алексея Учителя, Алексея Аграновича, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, гендиректор «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву. При этом в состав вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, протоиерей, настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин, священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

По данным «Ведомостей», состав участников советов в среднем сократился в несколько раз.

Алексей Федорченко — екатеринбургский режиссер, продюсер, основатель компании «29 февраля». Среди его фильмов: «Первые на Луне», «Овсянки», «Война Анны», «Небесные жены луговых мари». В ноябре прошлого года стало известно, что Центр современной драматургии (ЦСД) и кинорежиссер Алексей Федорченко поставят в Екатеринбурге спектакль по произведениям писателя Сергея Довлатова.

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