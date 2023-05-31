Rolls-Royce показал «космический» Cullinan Black Badge

Компания Rolls-Royce представила особую версию кроссовера Cullinan Black Badge — исполнение Blue Shadow, посвященное линии Кармана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection Фото: Rolls-Royce Следующая фотография 1 / 4 Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection Фото: Rolls-Royce Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection Фото: Rolls-Royce

Линия Кармана находится на высоте 100 километров над уровнем моря и считается условной границей между атмосферой Земли и космосом и верхней границей государств. Автомобиль окрашен в эксклюзивный темно-синий оттенок Stardust Blue, призванный символизировать переход синевы неба в черноту космоса. Матовые черные элементы на кузове отсылают к термоизоляции, которую используют для защиты космических кораблей. Фирменная статуэтка «Дух экстаза» выполнена с применением технологий 3D-печати из титана и покрыта тонким слоем лака с голубым оттенком.

Салон Black Badge Cullinan Blue Shadow получил особое оформление вставок на передней панели. Шесть слоев краски, сочетающих пять различных оттенков синего с глубоким черным оттенком для создания трехмерного эффекта и слой прозрачного покрытия, включающий частицы синего и прозрачного стекла для придания дополнительной глубины и блеска, имитирует видимый край земной атмосферы.

На крыше появилась вышивка в виде Луны, окруженная множеством «звезд» — поверхность Луны с множеством трехмерных кратеров сделана из пяти разных цветов ниток, каждый из которых наносится с помощью разных техник для создания характерной текстуры. Вышивка включает в себя 250 тыс стежков и ее создание занимает два дня работы. Фирменное «Звездное небо» имеет 1183 «звезды» — 799 белых и 384 синих, каждая из которых внедрена в кожаное покрытие крыши и имеет эффект мерцания.

Передние и задние сиденья украшены уникальными перфорированными рисунками, вдохновленными видом на Землю из космоса. Отверстия сделаны двух разных размеров: меньшие (0,8 мм в диаметре) образуют сушу, а немного большие (1,2 мм) формируют море, а промежутки кожи между ними представляют собой облака. Каждое сиденье имеет более 75 000 перфорированных точек. Столики на спинках кресел отделаны шпоном Piano Black и имеют сверкающую стеклянную отделку, имитирующую мрак космоса.

Технически новинка не изменилась, сохранив 600-сильный 6,75-литровый бензиновый V12, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. У кроссовера перенастроены тормоза, подвеска и полноуправляемое шасси и установлена спортивная выхлопная система.

В комплекте с автомобилем создан набор фирменных аксессуаров, включая возможность заказать копию кроссовера в масштабе 1:8 с полностью функционирующими световыми приборами, открывающимися и закрывающимися дверями и интерьером, воссоздающим все детали салона реальной машины. Тираж Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow Private Collection составит 62 экземпляра.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK