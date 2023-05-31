Минкульт исключил известных режиссеров и топ-менеджеров из экспертных советов по господдержке кино

Министр культуры России Ольга Любимова 26 мая подписала приказ, который изменил экспертный состав советов по отбору фильмов, претендующих на госфинансирование. На приказ обратила внимание газета «Ведомости» 31 мая.

Из составов советов, в частности, исключены режиссеры Алексей Учитель, Алексей Агранович, продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский, сценаристы Любовь Мульменко, Роман Кантор, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

При этом в составы советов вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, продюсер и режиссер Алексей Пиманов, режиссер Алла Сурикова, протоиерей, настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин, священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

Как отмечает газета «Ведомости», состав участников советов, в целом, сократился. Издание подсчитало, что самый многочисленный совет по отбору игровых дебютных, авторских, экспериментальных и социально значимых национальных фильмов уменьшился в 2,7 раза — до 23 экспертов.

Последний раз Минкультуры обновлял экспертные советы в 2021 году. В этом году на господдержку фильмов, отобранных министерством, планируется выделить более 11,5 млрд руб.

Анастасия Ларина