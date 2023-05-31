96,5 пункта составил в мае индекс деловых настроений в зоне евро, сообщила вчера Еврокомиссия (за 100 пунктов принято среднее значение индекса в 2000–2022 годах). Получившееся минимальное с ноября 2022 года значение аналитики Trading Economics объясняют продолжающимся ростом процентных ставок (в мае ЕЦБ их вновь увеличил — на 0,25 пункта). Аналитики ожидали роста индекса до 98,9 пункта. Ниже прогнозов оказались значения и других индикаторов: индекс доверия в сфере услуг сократился до 7 пунктов с 9,9 в апреле, в промышленности — до минус 5,2 пункта с минус 2,8. Уровень потребительского доверия в зоне евро в мае практически не изменился — минус 17,4 пункта (минус 17,5 в апреле).