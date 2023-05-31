Долг завода реструктурировали в приговор

Измайловский суд Москвы вынес приговор по делу руководителей компании «АСВ Капитал», созвучной по названию с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и экс-помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность, возникшую перед впоследствии обанкротившимся ОФК-банком. При этом их целью, говорится в приговоре, было хищение 350 млн руб. по поддельному договору уступки права требования (цессии). Признав всех троих виновными в покушении на мошенничество, суд приговорил господ Силонова и Анисимова к четырем с половиной годам колонии каждого, а Веру Гусеву — к трем годам. Осужденные намерены обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В ходе состоявшихся накануне вынесения приговора прений гособвинитель попросил признать всех подсудимых виновными и приговорить Дмитрия Силонова и Дениса Анисимова к пяти с половиной годам колонии общего режима каждого, а Веру Гусеву — к четырем годам. Также, посчитала прокуратура, суд должен удовлетворить иск завода «Кристалл» на 20 млн руб.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения в следственные органы представителей завода «Кристалл». Заявители сообщили, что в 2019 году руководство предприятия вступило в переговоры с сотрудниками «АСВ Капитал» о реструктуризации долга завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти средства были получены на оплату акцизов, но в итоге были потрачены на другие цели. При этом, утверждали представители «Кристалла», руководители «АСВ Капитал» уверяли их, что имеют немалый опыт в управлении непрофильными активами у госбанков, в связи с чем им и было поручено провести реструктуризацию долга завода перед АСВ, поскольку ОФК-банк обанкротился в 2018 году.

Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2019 года. Но тут у руководства «Кристалла» возникли подозрения в законности намерений «АСВ Капитал», и они обратились к правоохранителям. Те посчитали, что реальной возможности решить вопрос с реструктуризацией долга у господ Силонова, Анисимова и Гусевой не имеется, а значит, речь идет о попытке мошенничества. В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемые сфальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам третьему лицу — компании «АС Аккаунтинг», подконтрольной фигурантам дела. Во исполнение этого договора завод обязался перевести этой фирме 350 млн руб.

Под контролем правоохранительных органов предприятие перечислило компании 20 млн руб., после чего начались задержания. Впоследствии защита фигурантов утверждала, что имела место провокация, поскольку представители завода выражали удовлетворение работой своих деловых партеров даже после того, как подали на них заявление. Впрочем, выступая в прениях, гособвинитель подчеркнул, что, по его мнению, ни о какой провокации не могло быть и речи, поскольку умысел на хищение средств у руководства «АСВ Капитал» возник до того, как сотрудники «Кристалла» обратились в правоохранительные органы, а оперативный эксперимент, связанный с перечислением 20 млн руб. «АС Аккаунтинг», потребовался лишь для документирования преступной деятельности. Эту позицию поддержал и представитель завода, который попутно заявил иск к подсудимым на 20 млн руб.

Защита требовала подсудимых оправдать. Так, адвокат господина Силонова Денис Ромашов заявил, что, по его мнению, ни следствие, ни прокуратура не представили суду доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями, которые Дмитрий Силонов совершил по выполнению поручения руководства «Кристалла», и вменяемым в вину ему и другим подсудимым составом преступления. Также, по мнению адвокатов, «Кристаллу» не было причинено никакого ущерба, поскольку перечисленные деньги являлись личными средствами гендиректора завода и были ему возвращены,— соответственно, гражданский иск следует отклонить. Адвокаты, кроме того, утверждали, что, когда в 2019 году у завода возникла угроза банкротства, его руководство обратилось в ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации долга перед АСВ, но само начало затягивать процесс, поскольку ему сначала нужно было завершить выполнение некоего заказа. А чтобы не исполнять свои обязательства перед «АСВ Капитал», руководство предприятия, по мнению защиты, и написало заявление о якобы готовящемся мошенничестве.

Однако суд встал на сторону обвинения, хотя и назначил обвиняемым сроки меньшие, чем запросил прокурор. В качестве дополнительного наказания каждому из подсудимых был назначен штраф на сумму 220 тыс. руб. Иск завода был удовлетворен.

Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

Алексей Соковнин