Волгоградские депутаты определят порядок выборов во время военного положения

В случае введения военного положения в Волгоградской области выборы и референдумы могут проходить в особом порядке. Соответствующий законопроект региональная избирательная комиссия внесла в законодательное собрание.

Согласно документу, подготовка и проведение избирательных кампаний будут регулироваться новыми положениями, принятыми на федеральном уровне в 2023 году. В частности, ЦИК РФ получит право определять особенности составления избирательных списков и протоколов. Также будут запрещены агитация через заблокированные Роскомнадзором ресурсы и работа журналистов без трудового договора. Кроме того, не будут действовать положения о голосовании по открепительным удостоверениям.

Проект закона предполагает возможность проведения выборов и референдумов в условиях режима не только военного положения, но и повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. При этом облизбирком должен будет учитывать мнение органов исполнительной власти и силовых структур.

Проект закона будет рассмотрен на заседании областной думы завтра, 31 мая.

10 сентября 2023 года в регионе состоятся выборы в ряд муниципальных собраний, в том числе в городские думы Волгограда и Волжского.

https://asozd.volgoduma.ru/index.php?option=com_asozd&view=draftlaw&id=1391

Никита Маркелов, Саратов