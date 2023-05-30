Глава Перми наградил авторов лучших студенческих проектов по развитию города

Глава Перми Алексей Дёмкин наградил студентов, представивших лучшие проекты развития города. В ходе общения с главой города победители конкурса поделились с ним своими идеями и обсудили возможность их реализации. Профильным ведомствам городской мэрии поручено проработать такую возможность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

Участниками конкурса «Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления» стали студенты 3–4-го курсов вузов Перми очной формы обучения по программе бакалавриата или магистратуры. На рассмотрение конкурсной комиссии поступил 21 проект от студентов ПНИПУ, ПГНИУ, ПГАТУ, Пермского филиала РАНХиГС и ВШЭ, 14 из них прошли в третий тур. Далее члены конкурсной комиссии, в которую вошли не только специалисты городской администрации, но и представители вузов города, определили четыре лучшие работы.

Так, студентка 4-го курса Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Прянишникова Анастасия Бякова разработала дизайн-проект сада Декабристов. Студентка 3-го курса политехнического университета Анастасия Новоселова предложила создать школу консультантов по информационной безопасности для детей. Студентка 3-го курса политехнического университета Виктория Лягушкина поделилась наработками инициативного бюджетирования в сфере озеленения пришкольных территорий. А студентка 4-го курса ПНИПУ Екатерина Пьянкова разработала проект молодежного центра «Городские горки».

Кроме того, главе города представили еще один проект, который не вошел в число победителей, но удивил комиссию детальной проработкой. Студентка 1-го курса магистратуры ПГАТУ Анастасия Шмидт представила свое видение благоустройства прилегающей к Соборной мечети на бульваре Гагарина зеленой зоны. Профильные ведомства городской мэрии рассмотрят возможность реализации ряда других проектов, представленных на конкурс.

«Я всегда говорил, что пермская молодежь – особенная, яркая, неравнодушная и активная. Итоги нашего конкурса «Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления» – еще одно тому подтверждение. Студенты предложили свои варианты благоустройства скверов и развития молодежной политики. Для нас это отличная возможность посмотреть на многие городские задачи под другим углом. Проекты сильные, хорошо проработанные. Каждый из этих ребят уже перспективный специалист, который в дальнейшем при желании может влиться в городскую команду», – отметил Алексей Дёмкин.

Помимо денежного вознаграждения, победители конкурса войдут во внешний кадровый резерв администрации Перми. В городском управлении по вопросам муниципальной службы и кадров отметили, что всех участников после окончания вузов будут ждать для приема на работу в мэрию.