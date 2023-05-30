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Коммерсантъ FM
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Суд в Саратове приговорил к 19 годам колонии отравившую дочь и внуков женщину

Саратовский областной суд приговорил Лидию Ширяеву к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на год за убийство трех внуков и дочери-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского областного суда.

Женщина призналась, что в декабре 2021 года подмешала родственникам в суп отраву, которую нашла в машине своего погибшего мужа. В результате отравления умерли трое детей в возрасте от 3 до 7 лет и их 23-летняя тетя-инвалид.

Присяжные признали Лидию Ширяеву виновной по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенные с особой жестокостью) еще на прошлой неделе. Сегодня, 30 мая, судья огласила приговор.

Адвокат подсудимой Владимир Бурдонов заявил «Ъ», что приговор будет обжалован.

Никита Маркелов, Саратов

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