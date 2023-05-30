Все пляжи Курортного района Петербурга благоустроят к 2025 году

Все 14 официальных пляжей Курортного района Санкт-Петербурга будут благоустроены к 2025 году, в текущем году работы планируется завершить на Сестрорецком пляже, сообщила пресс-служба городской администрации во вторник, 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«В рамках реализации концепции в Курортном районе уже были благоустроены пляжи Золотой и Офицерский. Оставшиеся пляжи Курортного района будут благоустроены до конца 2025 года»,— говорится в сообщении.

Согласно проектам благоустройства, на всех районных пляжах будут обустроены пешеходные дорожки, пляжная мебель, раздевалки детская инфраструктура. До 2 июня горожане могут подавать идеи и замечания по концепции проекта благоустройства пляжа Дюны, который начнут облагораживать в 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пляж у Петропавловской крепости закрыли на реставрацию до декабря 2024 года.

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