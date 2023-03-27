Пляж у Петропавловской крепости закрыли из-за реставрации до декабря 2024 года

Пляж Заячьего острова в Санкт-Петербурге закрыли для посещения почти на 2 года в связи с реставрацией гранитного фасада Петропавловской крепости. Ограничения будут действовать до декабря 2024 года, до конца работа, сообщили в пресс-службе музея истории Петербурга.

Посетители не смогут попасть на проход вдоль Невы и выходящих на нее крепостных стен Иоанновского равелина, Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин, за исключением Комендантской пристани. Однако доступ на стрелку Заячьего острова сохранится.

Выполнять работы будет ООО «Проектно-строительное бюро "Жилстрой"» с которым был заключен контракт на 1,36 млрд руб. в прошлом октябре.

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