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В Пермский край на отдых приехали школьники из ЛНР

В Прикамье прибыли школьники из Донбасса. Всего в регионе этим летом отдохнут 300 учеников из Луганской Народной Республики.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Встретили с дороги ребят из Северодонецка. Уставшие, но счастливые. Они отдохнут у нас в детском оздоровительном лагере, это уже становится доброй традицией. Подготовили для них насыщенную программу, познакомим поближе с Пермским краем. Из Луганской Народной Республики за лето к нам приедут 300 школьников»,— сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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