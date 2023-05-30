В Пермский край на отдых приехали школьники из ЛНР

В Прикамье прибыли школьники из Донбасса. Всего в регионе этим летом отдохнут 300 учеников из Луганской Народной Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Встретили с дороги ребят из Северодонецка. Уставшие, но счастливые. Они отдохнут у нас в детском оздоровительном лагере, это уже становится доброй традицией. Подготовили для них насыщенную программу, познакомим поближе с Пермским краем. Из Луганской Народной Республики за лето к нам приедут 300 школьников»,— сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.