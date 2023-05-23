«Спорт-Экспресс»: Камерун отказался от футбольного матча с Россией

Сборная Камеруна по футболу отказалась от проведения товарищеского матча с российской командой. По информации издания «Спорт-Экспресс», решение о запрете матча было принято камерунским правительством.

Товарищеский матч сборных России и Камеруна должен был состояться 15 июня на стадионе «Лужники». В настоящий момент российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях. В начале апреля президент РФС Александр Дюков допустил проведение матчей с командами из Африки.

Российская национальная команда дважды играла с Камеруном. В 1994 году на чемпионате мира сборная Россия обыграла камерунскую команду со счетом 6:1. В 2011 году товарищеский матч сборных завершился со счетом 0:0.

Милена Костерева