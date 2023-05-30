Кремль надеется, что страны БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на то, что страны-участники БРИКС не станут ориентироваться на решения Международного уголовного суда (МУС). В марте структура выдала ордер на арест российского главы Владимира Путина.

«Мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения»,— сказал господин Песков в ходе пресс-кола в ответ на вопрос о том, скажется ли решение МУС на представительстве России на предстоящем саммите БРИКС в ЮАР.

Он также подчеркнул, что Россия придает «огромное значение» этому формату интеграции. По словам представителя Кремля, интерес к формату за последний год начали проявлять «все больше стран». Прием новых участников станет одной из тем для обсуждения на предстоящем саммите, резюмировал Дмитрий Песков.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года в южноафриканской провинции Гаутенг. ЮАР — одно из государств, ратифицировавших Римский статут МУС. По соглашению, подписавшие его государства обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых структура выдала ордер на арест. Сегодня министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила, что дипломатический иммунитет участникам встреч стран БРИКС не распространяется на ордера, выданные международными трибуналами.

О работе российской дипломатии в Африке — в материале «Ъ» «Африканский сезон в МИДе».

Григорий Лейба