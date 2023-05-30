«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, на какие меры поддержки могут рассчитывать самозанятые.

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За те пять лет, что в стране действует режим самозанятых, количество таких налогоплательщиков увеличилось в 22 раза, до 7,5 млн человек. Тенденция впечатляющая и при этом предельно понятная. Причина в низкой налоговой ставке: 4% при работе с физлицами и 6%, если клиенты — это предприниматели и юридические лица.

Немаловажным фактором становятся и меры поддержки, которые доступны самозанятым по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Тем более что значительная часть таких налогоплательщиков — это те, кто только начинает свое дело и знакомится с азами бизнеса, говорит член рабочей группы Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Арсений Беленький:

«У них большой запрос на образовательные продукты. Им интересно, как продвигать свои услуги как на электронных площадках, маркетплейсах, так и офлайн — на рынках, ярмарках. Также крайне важный вопрос — это стартовый капитал, чтобы начать свое дело. Предположим, вы хотите заняться фотографией, и вам нужны какие-то первоначальные деньги на покупку оборудования. Их можно взять под небольшой процент в рамках государственных федеральных и региональных программ. Есть, например, программа "Социальный контракт" — если у вас доход ниже прожиточного минимума, вы можете безвозмездно получить порядка 350 тыс. руб. на старт своего дела. Она очень популярна. Также у самозанятых есть запрос на помещение. Многим из них не нужен отдельный офис, большое торговое помещение, а нужно какое-то место в коворкинге, например. И такие коворкинги открываются в регионах».

Согласно статистике, наиболее распространены среди самозанятых копирайтеры, парикмахеры, специалисты по ремонту, курьеры, водители, маркетологи. Что же касается мер поддержки, то они доступны как в офлайн-центрах «Мой бизнес», так и на сайте мойбизнес.рф.