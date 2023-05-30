Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: инсайдеры заработали $22 млрд на падении рынка SPAC

The Wall Street Journal (WSJ) проанализировала данные более 460 компаний, выходивших на биржи через слияние со специализированными компаниями по целевым слияниям и поглощениям (SPAC), и обнаружила 232 случая инсайдерской продажи акций.

В общей сложности инсайдеры и ранние инвесторы получили прибыль в размере $22 млрд, сумев вывести свои средства непосредственно перед тем, как акции этих компаний резко упали в цене. А среди главных инсайдеров-бенефициаров от таких продаж стали британский миллиардер Ричард Брэнсон и основатель американского производителя электрогрузовиков Tesla Тревор Милтон.

WSJ проанализировала те данные, что компании предоставляли Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США до 18 мая нынешнего года. Выяснилось, что ранние инвесторы вывели более $500 млн из 12 компаний непосредственно перед тем, как те совершили сделки со SPAC. В 80% случаев инсайдеры выводили менее $100 млн. В среднем же размер выведенных средств составил $22 млн на компанию.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...