WSJ: инсайдеры заработали $22 млрд на падении рынка SPAC

The Wall Street Journal (WSJ) проанализировала данные более 460 компаний, выходивших на биржи через слияние со специализированными компаниями по целевым слияниям и поглощениям (SPAC), и обнаружила 232 случая инсайдерской продажи акций.

В общей сложности инсайдеры и ранние инвесторы получили прибыль в размере $22 млрд, сумев вывести свои средства непосредственно перед тем, как акции этих компаний резко упали в цене. А среди главных инсайдеров-бенефициаров от таких продаж стали британский миллиардер Ричард Брэнсон и основатель американского производителя электрогрузовиков Tesla Тревор Милтон.

WSJ проанализировала те данные, что компании предоставляли Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США до 18 мая нынешнего года. Выяснилось, что ранние инвесторы вывели более $500 млн из 12 компаний непосредственно перед тем, как те совершили сделки со SPAC. В 80% случаев инсайдеры выводили менее $100 млн. В среднем же размер выведенных средств составил $22 млн на компанию.

Кирилл Сарханянц