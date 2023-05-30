В Перми ликвидирован бывший застройщик «Камская долина»

В результате банкротства ликвидирована головная компания бывшего застройщика — АО «Камская долина». Об этом сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Компанию признали банкротом в 2018 году, а в марте этого года конкурсное производство «Камской долины» было завершено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Камская долина» было образовано в 1992 году и являлось головной компанией пермского строительного холдинга. Холдинг контролировался топ-менеджментом — гендиректором Андреем Гладиковым и председателем совета директоров Алевтиной Романовой. До 2016 года группа была крупнейшим пермским застройщиком: в 2015 году холдинг сдал 108 тыс. кв. м.

В начале 2017 года «Камская долина» столкнулась со сложностями: финансовые претензии к ее компаниям предъявили контрагенты и подрядчики. Кроме того, возникли задержки со сдачей объектов. Основные компании холдинга вошли в банкротство. Ключевым кредитором «Камской долины» был Сбербанк, сумма требований которого превышала 1 млрд руб. Топ-менеджмент группы объяснял финансовые проблемы сужением рынка, из-за чего холдинг не смог исполнять обязательства перед банком в прежнем режиме. Вслед за юридическими лицами в банкротство вошли топ-менеджеры «Камской долины» Андрей Гладиков и Алевтина Романова.