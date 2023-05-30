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Коммерсантъ FM
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В Ульяновской области сошли с рельсов две цистерны с газовым конденсатом

Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась. Пострадавших нет, разлива конденсата не произошло, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

По ее данным, инцидент произошел около 4:20 по мск на станции Ульяновск-2 «при производстве маневровых работ». К задержке движения ЧП не привело. Причины инцидента пока не установлены.

Центральное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте начало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Прокуратура также ведет проверку.

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